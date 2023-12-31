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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hafriyat kamyonunun otomobil ile çarpışması sonucu 2'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ergani'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki S.G'nin kullandığı 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki 06 BH 1076 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobildeki A.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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