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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tır, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.