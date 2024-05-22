Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmete açıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Çüngüş Devlet Hastanesinde yatan hasta servisi hizmete açıldı.

Acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede, 10 yataklı yatan hasta servisi hasta kabulüne başladı.