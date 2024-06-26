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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaylada çıkan yangın kontrol altına alınıyor

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bedro Yaylası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Yangına helikopter de havadan destek veriyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaylada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin kırsal Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterin de havadan destek verdiği yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AA muhabirine, yangına ekiplerin karadan, helikopterle de havadan müdahale edildiğini, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Günlü, "Bu sene zor geçiyor. Nem oranının azalması, tarlalardaki otların yüksekliği yangınlarla uğraşmamızı beraberinde getiriyor. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan yangını kontrol etmeye çalışıyoruz. Yangın çıkan bölgede vatandaşlarımız arıcılık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çermik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yabanardı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için bölgeye helikopter sevk etti.

Yangına havadan da müdahale edildi.

Yangının genişlememesi için ekipler çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Diyarbakır Çınar Dünya Güncel Haberler

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