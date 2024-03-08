Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada K.A. (17) ile Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Y.A.'nın tedavisi sürüyor.