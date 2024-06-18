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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Pembeviran köyünde ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında, 50 dönüm ekili alan ile biçerdöver makinesi zarar gördü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Pembeviran köyündeki ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 50 dönüm ekili alan ile biçerdöver makinesi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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