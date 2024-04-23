Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ı (20), dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Gencin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.