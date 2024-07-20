Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile pikap çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 21 EJ 360 plakalı kamyon, Çermik-Siverek kara yolunun 20'nci kilometresinde Ö.Ç. yönetimindeki 21 ES 808 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsü Ö.Ç. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Y. gelen sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.