Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Cumhuriyet'in 102. Yılı Törenle Kutlandı
Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Adem Karataş'ın Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe protokolü, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, geçit töreniyle sona erdi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel