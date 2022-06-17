Diyarbakır'ın Bismil İlçesindeki Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda Öğrenciler İlk Karnelerini Aldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bu eğitim öğretim yılında açılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu öğrencileri ilk karnelerini aldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde açılışı 4 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu öğrencileri, ilk karne sevinçlerini bugün yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler, okulu yapan iş insanı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar Gülseven'e teşekkür etti. Karnelerini alan öğrencilerden biri şöyle konuştu:

"Ben 8. sınıfı bu okulda okudum, bu okuldan mezun oldum. Daha önce mahallemizden uzak okullara gitmek zorunda kaldım. Bu okulu yapan Sayın Ebru Yaşar Gülseven ve eşi Necati Gülseven'e tüm okul arkadaşlarımın adına çok teşekkür ederim"

Başka bir öğrenci ise şöyle dedi:

"Ben 8. sınıfı bu okulda okudum. Bu okuldan mezun oldum, daha önce uzak okullara gitmek zorundaydım. Bu okulu mahallemize yapan Sayın Ebru Yaşar Gülseven ve eşine tüm öğrenci arkadaşlarımın adına çok teşekkür ederim."

ANKA / Güncel