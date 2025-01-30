ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Yangın: Bedensel Engelli Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Yangın: Bedensel Engelli Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli A.Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, Fatih Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, evde yalnız bulunan bedensel engelli A.Ö. (58) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
img

Rahmi Özkan günlerdir yayında yoktu: Müge Anlı'dan açıklama geldi
img

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu kıyafeti çocuklarınıza asla giydirmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.