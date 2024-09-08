Diyarbakır'da Kaybolan Narin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından bölge halkı şokta. Narin'in kaybolması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, Narin'in kaybolduğu süreçte detayları araştırarak, olayın nedenine dair bilgi edinmeye çalışıyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel