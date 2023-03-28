Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu ilçesi için uyarı: Küçük bir artçıda yıkılma durumu söz konusu

DİCLE Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da, yaklaşık 400 bin nüfusuyla kentin en büyük ilçelerinden olan Bağlar'ın zemin ve bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu ifade ederek, " Bağlar'da bulunan bütün ağır veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı depremde yıkılma durumu söz konusu" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Kentte binaları en çok hasar gören ilçelerden biri de Bağlar ilçesi oldu. İlçede bina girişlerinin çoğunda, 'Acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve tehlikeli durumu nedeniyle acilen yıktırılması gereken bina' yazıları bulunuyor. Ancak, binaların bulunduğu alanlarda yayalar ve araçların geçiş yapması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 25 bin 97 bağımsız bölümden oluşan 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.