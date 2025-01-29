Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bin yataklı hastanenin 260 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin sadece Diyarbakır'a değil, çevre illere de hizmet vereceğini kaydeden Pamukçu, 2023 yılında yapımına başladıkları hastanenin kaba inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Hastane kapasitesinin 1400 yatağa kadar çıkarılabileceğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"Hastanemiz 250 poliklinik odası, 316 yoğun bakım yatağı, 38 ameliyathanesiyle ileri tıp teknolojinin en üst düzey teknolojisiyle Diyarbakır ve bölge halkının hizmetinde olacak. Hastanemiz sadece Diyarbakır halkına değil, Güneydoğu'daki bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek kapasitede olacak. Hastanemize günlük 10 bin hastanın başvurmasını beklemekteyiz. Yine 6 bin kişinin de çalışacağı bir hastane olacak. Bu hastanenin Diyarbakır'a hem çok iyi bir sağlık hizmeti vereceğini hem de Diyarbakır ekonomisine çok büyük bir katma değer katacağına inanıyoruz"

Pamukçu, Diyarbakır'ın yanı sıra bölge halkına hizmet vermesi için süreci hassasiyetle takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı ve tüm yöneticilere destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
img

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
img

Galatasaray'dan Mert Hakan'a olay yaratacak gönderme
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor

35 yıllık kanal ekranlardan kaldırılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.