Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Görev Değişimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, görevini Uzman Dr. Emre Asiltürk'e devretti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen törende, Asiltürk'ün, görevi Pamukçu'dan devraldığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak Pamukçu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Asiltürk'e yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.