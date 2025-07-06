Fatih Kaya 5. Seviye Karate Dan Sınavını Geçti

Fatih Kaya 5. Seviye Karate Dan Sınavını Geçti
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kentte düzenlenen karate dan sınavında 5'inci seviyeye terfi etti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kentte düzenlenen karate dan sınavında 5'inci seviyeye terfi etti.

Türkiye Karate Federasyonu "2025 Yılı Faaliyet Programı" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde 4-6 Temmuz'da seminer ve dan sınavı düzenlendi.

Kentte ikincisi düzenlenen sınava Türkiye'den çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.

Sınava katılan sporcular arasında yer alan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yapılan dan sınavında 4. seviyeden 5. seviyeye yükseldi.

Sınavın ardından Türkiye Karate Büyükler Milli Takım Başantrenörü Cengiz Çınar tarafından Emniyet Müdürü Kaya'ya milli takım forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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