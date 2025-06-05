Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı Çalışmaları İlerliyor

Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı Çalışmaları İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da devam eden İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 57'ye ulaştı. Proje, Diyarbakır'a 2055 yılına kadar içme suyu temin edecek.

Diyarbakır'da yapımı devam eden "İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali" çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 57'ye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balta, şunları kaydetti:

"İşin tamamlanması ile mevcut kapasitesi saniyede 3 metreküp olan isale hattının toplam kapasitesinin saniyede 6 metreküp çıkacak, Diyarbakır'a ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işi kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşenmesi, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Pompa istasyonunun kaba inşaatı tamamlanmış olup isale hattında 16 kilometre çelik boru döşenmesi gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 57 seviyesindedir."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi

Yola çıkan bin pişman! Bayram arifesinde trafik durma noktasına geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.