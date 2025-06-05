Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı Çalışmaları İlerliyor

Diyarbakır'da yapımı devam eden "İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali" çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 57'ye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balta, şunları kaydetti:

"İşin tamamlanması ile mevcut kapasitesi saniyede 3 metreküp olan isale hattının toplam kapasitesinin saniyede 6 metreküp çıkacak, Diyarbakır'a ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işi kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşenmesi, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Pompa istasyonunun kaba inşaatı tamamlanmış olup isale hattında 16 kilometre çelik boru döşenmesi gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 57 seviyesindedir."