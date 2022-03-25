DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı - Haberler

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DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Ukrayna savaşına değinerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Ukrayna savaşına değinerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım." dedi.

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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