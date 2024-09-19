İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Gazilere Onur Yemeği Verdi
Diyarbakır'da düzenlenen 'Gazilerimiz ve Yakınları Onuruna Verilecek Akşam Yemeği' programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazilere ve ailelerine hitap etti. Bakan Yerlikaya, gazilerin kahramanlıklarını vurgularken, devletin gazilere olan minnetini belirtti. Program, gazilere ve ailelerine olan desteği artırmayı amaçlıyor.
DİYARBAKIR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da "Gazilerimiz ve Yakınları Onuruna Verilecek Akşam Yemeği" programında konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel