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Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın doğusunda yarın öğleden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır'ın doğusunda yarın öğleden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Hazro Hani Güncel Haberler

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