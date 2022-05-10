Diyarbakır Havalimanı'nda nisan ayında 111 bin 393 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda nisan ayında iç hat yolcu trafiği 104 bin 238, dış hat yolcu trafiği de 7 bin 155 oldu.

Nisan ayında toplam 111 bin 393 yolcuya hizmet veren Diyarbakır Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafik iç hatlarda 662, dış hatlarda 56 olmak üzere 718'e ulaştı, yük kargo, posta ve bagaj trafiği ise 1027 ton oldu.

Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise yolcu trafiği 466 bin 427, uçak trafiği 2 bin 983, yük trafiği ise 4 bin 15 ton olarak gerçekleşti.