Diyarbakır Havalimanı'nda Geçen Ay 143 Bin 314 Yolcuya Hizmet Verildi

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 143 bin 314 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 135 bin 818, dış hat yolcu trafiği 7 bin 496 oldu, toplamda 143 bin 314 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 845, dış hatlarda 65 olmak üzere toplamda 910'a ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplam 1151 ton oldu.

Ocak- Aralık dönemi 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 2 milyon 119 bin 323, uçak trafiği 13 bin 117 ve yük trafiği 19 bin 86 ton olarak gerçekleşti.