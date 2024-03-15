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Diyarbakır Havalimanı Geçen Ay 174 Bin 411 Yolcuya Hizmet Verdi

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Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 1620 ton olarak gerçekleşti.

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında, iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanında bu dönemde iç hatlarda 989, dış hatlarda ise 91 olmak üzere toplamda 1080 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere 1620 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ve şubat ayında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği 2 bin 101, yük trafiği 3 bin 106 ton oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Havalimanı Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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