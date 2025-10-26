Haberler

Diyarbakır Hani'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
