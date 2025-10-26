Diyarbakır Hani'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel