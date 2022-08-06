Diyarbakır haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması

Diyarbakır haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu Açıklaması

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, bu ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde.

 - Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, bu ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde." dedi.

Sancar, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde, ülkedeki sorunları çözme konusunda söz verdiklerini belirtti.

"Bu ülkede her sorunu çözecek birikimimiz var. Bu ülkenin gelecek yarınlara taşınması için güçlü bir irademiz var. Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün halklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanan Sancar, en büyük "demokrasi ittifakı"nı kuracaklarını söyledi.

Sancar, bu ülkeye verebilecekleri en büyük armağanın barışı sağlamak olduğunu dile getirerek, HDP olarak barış için de söz verdiklerini aktardı.

"Demokrasi ittifakı bu ülkenin aydınlık geleceği, ülkenin gelecekte demokrasi ve barışı yaşaması için hayati önemde." diyen Sancar, bu nedenle güçlerin birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Mitinge, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP'li bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Mithat Sancar Diyarbakır Demokrasi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title