Diyarbakır haberleri: DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Fotomaraton Diyarbakır' etkinliğini başlattı
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Diyarbakır haberler... Sur Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Fotomaraton Diyarbakır etkinliği için kategorilerin belirlenmesi DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlattı.
Sur Kültür Yolu Festivali
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Fotomaraton Diyarbakır etkinliği için kategorilerin belirlenmesi
DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlattı.
Kaynak: AA / Güncel