Diyarbakır haberleri: DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Fotomaraton Diyarbakır' etkinliğini başlattı Güncel Haberler Diyarbakır haberler... Sur Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Fotomaraton Diyarbakır etkinliği için kategorilerin belirlenmesi DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlattı. Sur Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Fotomaraton Diyarbakır etkinliği için kategorilerin belirlenmesi DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlattı. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Nuri Ersoy Diyarbakır Sur Güncel Haberler

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