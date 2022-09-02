Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde 428 kilometre yol asfaltlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında 428 kilometre yolu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların seyahat güvenliklerinin ön planda tutularak yapılan çalışmalarda kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları gerçekleştiriyor.

Toplam 428 kilometre yol ağının asfaltlanıp hizmete sunulduğu kırsal ilçe ve mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sezon bitimine kadar çalışmalar sürecek.