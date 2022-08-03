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Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor

Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırıyor

Diyarbakır haberler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yollar inşa ediyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yollar inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Sur ilçesinde yeni bağlantı yolu çalışmalarına başladı.

Yeni imar yolları açma kapsamında ekipler, Bırkleyn Caddesinde altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

40 metre genişliğindeki yol çalışmanın tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.

Bırkleyn Caddesi yeni imara açılan yerleşim yerlerinde trafik akışını Terkan Caddesi üzerinden Silvan Yoluna aktaracak.

Bu sayede trafik akışı rahatlayacak, vatandaşlar daha rahat ulaşım imkanına kavuşacak.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanlığı Sur Güncel Haberler

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