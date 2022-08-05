Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da yeni hatlarda otobüs seferleri başlatılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani- Dicle, Ergani-Kesentaş ve Hani-Gürbüz hattında otobüs seferleri başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su tarafından, ilçe ziyaretlerinde vatandaşların ilettiği taleplerin karşılanması için verdiği talimat üzerine Ulaşım Daire Başkanlığı kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşım ağını genişletmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda salgın döneminde kaldırılan Ergani- Dicle ve Diyarbakır-Gürbüz Mahallesi hatlarına yeniden birer toplu ulaşım aracı, Ergani-Kesentaş Mahallesi hattına da 1 toplu taşıma aracı tahsis edildi.

Toplu taşıma araçları 3 güzergahta, 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.