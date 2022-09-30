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Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

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Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçe girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki 47 NL 111 plakalı pamuk yüklü tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

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