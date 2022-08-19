Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da çuvallardaki 115 kilo esrara 3 tutuklama Diyarbakır haber... DİYARBAKIR'da, 10 çuval içinde ele geçirilen 115 kilo 950 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. DİYARBAKIR'da, 10 çuval içinde ele geçirilen 115 kilo 950 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sur ilçesi kırsalından batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, eve 100 metre mesafede bulunan stabilize yolun alt kısmındaki çukur alanda, 10 çuval içinde ve 202 paket halinde 115 kilo 950 gram esrar ele geçirildi; V.T., Y.Ş. ve B.A. gözaltına alındı. ?Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Güncel Haberler

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