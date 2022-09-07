DİYARBAKIR - Akademi Liselerde kayıtlar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Akademi Liselerde yeni dönem için kayıtlar devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Akademi Liselerde yeni dönem için kayıtlar devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitimdeki başarı grafiklerini yukarı taşımak ve eğitimleri devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden ve önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan Akademi Liselerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kayıtlar alınıyor.

Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Akademi Liselerde, üniversiteye hazırlık temel derslerin yanı sıra idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde halk oyunları, din kültürü, akıl-zeka oyunları, bilişim ve müzik alanlarında etkinlikler de yapılıyor.

Kayıt yaptıran 11. sınıf öğrencisi Ela Teke, Akademi Liselerin öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunu aktardı.

Akademi Lisenin eğitimine katkı sunacağını belirten Teke, "Hem aileme yük olmamak hem de iyi bir üniversiteye hazırlık için burayı seçtim. Burası çok büyük bir avantaj. Dersler dışında birçok etkinlik de var." dedi.

Muhammed Ali Dağıtmaz da Akademi Liseyi sosyal medyadan öğrendiğini kaydetti.

Merkezin öğrenciler için önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Dağıtmaz, "Buradan çok memnunum. Burada bir aile ortamı var. Denemeler çözüyoruz. Öğretmenlerimiz yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.