Ailelerin HDP il başkanlığı önündeki evlat mücadelesi devam ediyor - Haberler

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Ailelerin HDP il başkanlığı önündeki evlat mücadelesi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 70'inci gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 70'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 70'inci gününe girdi. Kızı Hatun Çiçek'in 8 yıl önce 23 yaşındayken dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, "Bana dünya malı verseler de kızımı istiyorum. Onlarda biraz Allah korkusu olsaydı çocuklarımızı gönderirlerdi. Kızımın orada yaralı olduğunu biliyorum, onu göndersinler başka da hiçbir şey istemiyorum. Kim kızımı göndermeye sebep olduysa onları da Allah'a havale ediyorum" dedi.

(Murat Başal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Güncel Haberler

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