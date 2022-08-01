Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı

Bağlar ilçesinde 9 mahallede 16 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayeti üzerine belediye ve ilgili kurumların incelemeleri sonucu 16 metruk bina için yıkım kararı alındı.

Güvenlik önlemlerinin ardından binaların yıkımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin Körhat, Kaynartepe, Fatih, 5 Nisan ve Şeyh Şamil mahallelerinde 2'şer, Muradiye 3, Mevlana Halit, Alipınar ve Yunus Emre mahallelerinde 1'er olmak üzere 16 metruk binanın yıktırıldığını belirtti.

2019 yılından bu yana temizlenen harabe yapı sayısının 500'e yaklaştığını dile getiren Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bize ilettiği taleplerin başında metruk yapılar geliyor. Suç unsurlarının mekanı haline gelen harabe yapılar, çocuklar başta olmak üzere aileler için tehdit oluşturuyor. Eski Bağlar bölgesinde geçmişten kaynaklanan çarpık kentleşme yıkım tehlikesinin yanında suç unsurlarının da mekanı haline gelmiş. Bunlarla ciddi ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa zamanda yerine getirmek üzere hızlı kararlar alarak uyguluyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğidir. Bu sorun kısa zamanda tamamıyla çözülemez ancak biz de tüm imkanlarımızla mücadeleye devam edeceğiz."