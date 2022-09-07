Diyarbakır haberleri! Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı

Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampından 1100 öğrenci faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampından 1100 öğrenci faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Elazığ'ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesinde yer alan ve 12 Temmuz'dan bu yana devam eden Hazar Uyanış Gençlik Kampının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, programda kampta incelemelerde bulundu, çocuklarla kamp ateşi etrafında sohbet etti, müzik dinledi.

Su, AA muhabirine, belediye olarak kadınlara yönelikte ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, Halk Eğitim Müdürlükleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, kadınların mesleki eğitimlerine yönelik kurslar açtıklarını söyledi.

Gençlere yönelik de çok önemli hizmet yürüttüklerini anlatan Su, yaz döneminde Diyarbakır'da 22 bin çocuğu spor okullarıyla buluşturduklarını belirtti.

Çocuklara yüzmeden atletizme, basketboldan voleybola kadar birçok dalda eğitimler verdiklerini bildiren Su, 10 binden fazla öğrenciye bilgi evlerimizde eksik kaldıkları ders konularıyla ilgili takviyeler yaptıklarını aktardı.

Yaz döneminde yaklaşık 57 bin çocuğu da camilerde Müftülüğün denetiminde Kur'an ile buluşturduklarını ifade eden Su, yaz tatili boyunca ortaokul ve lise öğrencilerini kampta misafir ettiklerini, kampta öğrencilerin sportif faaliyetlerde bulunduğunu ve çeşitli konularda bilgilendirildiklerini anlattı.

Önümüzdeki sene de gençleri kampta misafir edeceklerini ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada 5 gün içerisinde dinlenmiş oluyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor ve bilgilerine yeni bilgiler katıyor. Gençlerimiz çok memnun bir şekilde kamptan ayrılıyor. Burada yaz tatili boyunca 1100 çocuğumuzu misafir ettik, güzel aktivitelerle buluşturduk."