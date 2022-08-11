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Diyarbakır haberleri! Diyarbakır caddeleri oya ağaçlarıyla renklendiriliyor

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Diyarbakır haberleri! Diyarbakır caddeleri oya ağaçlarıyla renklendiriliyor

Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına 2 bin oya ağacı dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına 2 bin oya ağacı dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha yeşil bir kent için çalışmalar sürüyor .

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 planlamasında kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına dekoratif bitkilerden olan oya ağacı dikti.

Ekipler, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya, Abdulkadir Aksu, Selahattin Eyyubi ve Musa Anter caddeleri, Havaalanı, Yonca ve Araştırma kavşakları, Dicle Vadisi, Hz Süleyman Parkı, Kurşunlu Camisi çevresi ve Sümerpark'ta 2 bin oya ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler, ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesi yaptı.

Düzenli olarak sulanan ağaçlara, zararlı haşerelerden etkilenmemesi için belirli aralıklarla ilaçlama da yapılacak.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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