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Diyarbakır haberi... Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

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Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1120'nci gününde sürüyor.

1993 yılında 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Saime için Mardin'in Midyat ilçesinden gelen Filiz Bozkurt ve 2015 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Ebru için Van'dan gelen baba Musa Abalı da eyleme dahil oldu.

Abla Filiz Bozkurt gazetecilere, kız kardeşinin kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, kardeşine kavuşmak istediğini söyledi.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bozkurt, "Sesimi duyuyorsan lütfen evine dön. Annemiz bu hasretle öldü, en azından ben bu hasreti çekmeyeyim. Artık seni görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bozkurt Güncel Haberler

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