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Diyarbakır haberleri | Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu

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Diyarbakır haberleri | Dicle Nehri'ne giren Suriyeli 2 çocuk boğuldu

Diyarbakır haberi... DİYARBAKIR'da aileleriyle gittikleri Dicle Nehri kıyısında serinlemek için suya giren Suriyeli 5 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, boğuldu.

DİYARBAKIR'da aileleriyle gittikleri Dicle Nehri kıyısında serinlemek için suya giren Suriyeli 5 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, boğuldu.

?Bismil ilçesinde aileleriyle Dicle Nehri kıyısına giden Suriyeli 5 ve 6 yaşlarında, henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, serinlemek için suya girdi. Ancak çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 araç, 1 bot ve 5 personelle yaptığı çalışmayla 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.Çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

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