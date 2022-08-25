Diyarbakır gündem: DİCLE NEHRİ'NE GİREN ÇOCUK BOĞULDU Güncel Haberler Gelen Diyarbakır haberine göre DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu. DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'nde Üniversite Köprüsü'nün altından geçen Dicle Nehri'ne serinlemek için giren 12 yaşlarındaki erkek çocuğu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla çocuğun cesedi bulunarak sudan çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

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