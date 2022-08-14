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Diyarbakır haberleri... Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

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Diyarbakır haberleri... Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor

Diyarbakır gündem haberi: Bağalar Belediyesi merkez ve kırsal mahallere yeni yollar kazandırıyor, sokaklara parke taşı döşüyor.

Bağalar Belediyesi merkez ve kırsal mahallere yeni yollar kazandırıyor, sokaklara parke taşı döşüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsalda iki mahallede yeni yapıların inşa edildiği bölgelere yeni ulaşım noktaları kazandırdı, merkezde de iki mahallede kullanılamaz hale gelen kaldırım ve ara sokaklara parke taşı döşedi.

Tokluca ve Topraktaş mahallelerinde iki yeni yol yapılarak ulaşıma açıldı. Merkezde ise 5 Nisan ve Bağcılar mahallelerindeki ara sokak ve kaldırımlar onarımdan geçirildi, bozulan parke taşları yenilendi. Bazı sokaklara ilk kez kaldırım ve parke taşı döşenerek yaya geçitleri konforlu hale getirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yol çalışmalarının sürdüğü ilçede esnaf ve aile ziyaretlerini de sürdürüyor.

Esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinleyen Beyoğlu, gelen taleplerin karşılanması için ilgili birimlere talimat verdi.

Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde bazı aileleri ziyaret eden Beyoğlu, mağduriyet yaşayan iki ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

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