Diyarbakır haberi! Kulp'ta yaşayan vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Kulplu vatandaşları bando gösterisi, dengbej divanı ve müzik dinletisiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, " Diyarbakır'dan Kulp'a Sanat Günü" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Kulp sokaklarında bando gösterisiyle başladı.

Bando gösterisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünde dengbejlerin müzik dinletisi sunuldu.

"İlçemizde böyle etkinlikler gördükçe çok mutlu oluyoruz"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Umut Zengin, Kulp'ta sanat günü etkinliği düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Zengin, "Bizim için çok güzel bir gece oldu. İlçemizde böyle etkinlikler gördükçe çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda kendi kültürümüzü burada yaşadığımız için daha da mutlu oluyoruz. Bunun için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Kartal ise bu tür etkinliklerin devam etmesini dilediğini belirterek, eğlenceli bir gün yaşadıklarını aktardı.