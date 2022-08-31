Diyarbakır haberi... Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Koca, mezarı başında anıldı Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da 31 Ağustos 2015'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, kabri başında anıldı. Diyarbakır'da 31 Ağustos 2015'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, kabri başında anıldı. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Koca'nın mezarı ziyaret edilerek, dua edildi. Koca'nın saldırı sonucu hunharca katledildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koca yürekli Yunus başkanımız hunharca katledildi. Yıllarca Kürt düşmanı PKK ve uzantılarının bölgedeki gençlere reva gördüğü zulme başkaldırının adıydı Yunus Koca. Her alanda aktif, üreten, gençliğin derdiyle dertlenen ölüme koşarak giden bir dava adamıydı. Kaostan başka hiçbir amacı olmayan bu vandallara karşı Yunusça bir duruş sergilemekten asla geri durmayacağız." Güncel Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin Yunus Koca Diyarbakır AK Parti Güncel Haberler

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