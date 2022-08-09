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Diyarbakır haberi... Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı

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Diyarbakır haberi... Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı

Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde aşure etkinliği düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Su, gazetecilere, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Su, "Bugünler birlik ve beraberlik duygularımızın zirveye çıktığı özel günlerdir. Muharrem ayı da birlik ve beraberliğimize vesile olan önemli aylardan biridir. Muharrem ayının güzelliklere, iyiliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır Sur su Güncel Haberler

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