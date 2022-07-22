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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da yetenek sınavları için ücretsiz hazırlık kursu

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da yetenek sınavları için ücretsiz hazırlık kursu

Diyarbakır gündem haberine göre Kayapınar Belediyesi tarafından açılan resim ve müzik atölyelerinde açılan ücretsiz kurslarla öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Kayapınar Belediyesi tarafından açılan resim ve müzik atölyelerinde açılan ücretsiz kurslarla öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Kültür Merkezi'nde üniversitelerin resim ve müzik bölümüne hazırlanan öğrenciler için açılan atölyelerde 55 öğrenciye ücretsiz kurs veriliyor.

Kursiyerler, kendilerine sunulan imkandan dolayı Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'a teşekkür etti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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