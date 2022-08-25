Diyarbakır haberi: DİYARBAKIR'DA TATİLE GİDEMEYEN ÇOCUKLARA KAMP

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçe Belediyesi'nce tatile gidemeyen ilçedeki çocuklar, Fidanlık Sosyal Tesisleri'nde kampa alındı.

Kampa alınan çocuklar 50'şerli gruplar halinde 2 gece 3 gün boyunca belediyenin eğitmenleri tarafından spor, eğitim ve sosyal etkinliklere tabii tutulacak. Çocukları kampta ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlerle davul zurna eşliğinde halay çekti. Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinden birinde olduklarını söyleyen Beşikci, 'İlçe nüfusumuzun da hemen hemen yüzde 50'si gençlerden oluşuyor. Bu anlamda biz de Yenişehir Belediyesi olarak hizmetlerimizin en temel merkezine gençlerimizi oturttuk. Hayatımızın hiçbir alanında gençlerimizi ihmal etmiyoruz. Spordan sanata, kültürden eğitime birçok farklı alanda gençlerimize yönelik hizmetlerimiz var. Bu yaz tatili döneminde de 50'şerli gruplar halinde 2 gece 3 gün süren periyotlar şeklinde gençlerimizi fidanlık tesislerimizde doğal bir ortamda kampa dahil ettik. Etkinlik süresince AFAD, itfaiye, emniyet, Yeşilay ve Kızılay kendi alanlarıyla ilgili gençlerimize eğlenceli etkinliklerle görev alanlarındaki konuları anlatarak öğretmeye çalışıyor. Katılımlarıyla bizleri yoğun bir taleple karşı karşıya bırakan Yenişehirli genç kardeşlerimize ve onları bizlere emanet eden kıymetli ailelerine ve bu etkinliğin icra edilmesinde emek gösteren personelimize ve destek veren kurum personellerine teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)