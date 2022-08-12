Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan ve serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı. Güncel AA / Aziz Aslan Diyarbakır Dicle Güncel Haberler

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