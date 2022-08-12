Haber : Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

 - Güncelleme:
Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan ve serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Dicle Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title