Diyarbakır haber... DİYARBAKIR - Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kengerli Mahallesi'nde hayvan otlatan Suriye uyruklu Ahmet Elderviş, serinlemek için Kuruçay Baraj Gölü'ne girdi. Elderviş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK). AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Elderviş'in cansız bedenine ulaşıldı. Güncel AA / Mehmet Sıddık Kaya Diyarbakır Suriye Sur Güncel Haberler

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