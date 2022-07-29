Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi - Haberler

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Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi

Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi

Diyarbakır haber: Yenişehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan gençleri Şanlıurfa gezisine gönderdi.

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Yenişehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına ( Kpss ) hazırlanan gençleri Şanlıurfa gezisine gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde KPSS'ye hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla geziye gönderilen adaylar, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, açıklamasında, öğrencileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Gençler de geziden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Şanlıurfa Yenişehir KPSS Güncel Haberler

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