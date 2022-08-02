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Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Kent Konservatuvarı başvuruları başlıyor

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da Kent Konservatuvarı başvuruları başlıyor

Diyarbakır haberler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı başvuruları 2 Ağustos'ta başlıyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı başvuruları 2 Ağustos'ta başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yeni sanatçıların yetişmesi ve yetişen sanatçıların kentin kadim kültürüne katkı sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları, tiyatro ve resim branşlarında verilecek eğitimlere 16-45 yaş arası adayların müracaat yapabileceği konservatuvara başvurular 2 Ağustos ile 2 Eylül arasında yapılabilecek.

Bölümlerin kontenjanları yetenek sınavındaki başarı oranına göre değişecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bu tarihler arasında ön kayıtlarını yapacak adaylar 10-18 Eylül'de yetenek sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olan adaylar, kesin kayıtla bölümlerine yerleştirilecek.

Eğitim ve öğretimi 2 yıl olan Kent Konservatuvarında başarılı olan ve mezuniyet projelerinde yer alan öğrencilere, mezuniyet belgesi verilecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Eylül Güncel Haberler

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