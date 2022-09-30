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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik teorik ve pratik eğitimler düzenledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri, hazırlanan program çerçevesinde öğrencileri, LPG ve doğal gazdan kaynaklı, konutlarda veya iş yerlerinde meydana gelebilecek yangınlarda, yoğun duman ve zehirli gazlar ile ilgili bilgilendirdi.

Eğitimlerde İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yangınlar sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler eğitimlerde kontrollü bir şekilde LPG, doğal gaz ve sıvı yangınlarda meydana gelebilecek yangınlara müdahale etme yöntemleri ile ilgili öğrencilere tatbikat yaptırdı.

Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yöneltti.

İtfaiye Haftası kapsamında toplam 20 okulda 3 bin 500 öğrenciye eğitim veren İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl boyunca öğrencilere yönelik eğitimlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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